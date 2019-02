L'oroscopo di martedì 26 febbraio: Ariete, in amore non arrendetevi alla prima difficoltà

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Ci vogliono equilibrio e realismo perché i progetti di lavoro diano buoni risultati. In amore non arrendetevi alla prima difficoltà.

Toro - I progetti di lavoro che avete nel cassetto sono ormai maturi per essere realizzati. Aumenta il feeling con una persona.

Gemelli - Non contate troppo sulle promesse altrui: per fare strada nel lavoro dovete darvi molto da fare. Soddisfazioni inaspettate in amore.

Cancro - Scoprirete che nel lavoro a volte una decisione rapida è quello che determina il successo. Superate la diffidenza verso un nuovo partner.

Leone - I superiori vi stimano perché siete bravissimi a pianificare grandi progetti. In amore sarete costretti a puntare i piedi.

Vergine - Vi siete abbandonati alla pigrizia per troppo tempo: scrollatevela di dosso perché nel lavoro siete molto in ritardo. Fingete disinteresse per un Ariete.

Bilancia - Volete apportare molte innovazioni nella vostra attività, ma i tempi non sono ancora maturi. Attenzione alle nottate folli.

Scorpione - Siete pieni di inventiva e di voglia di agire: nel lavoro non vi mancherà l'occasione per mettervi alla prova. Migliorano i rapporti di coppia.

Sagittario - L'inventiva non vi manca e nemmeno lo spirito d'avventura: nel lavoro dovete solo trovare uno sponsor. Un amore burrascoso.

Capricorno - Ci vuole molta buona volontà e anche una certa adattabilità quando si inizia un nuovo lavoro. Soddisfazioni insperate in amore.

Acquario - L'entusiasmo vi porterebbe a lanciarvi in iniziative di lavoro poco meditate: fermatevi a riflettere. Bene l'amore.

Pesci - Appoggi non indifferenti vi aiuteranno ad arrivare in fretta al successo nella vostra attività. Un nuovo amore parte con il piede giusto.



