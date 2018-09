L'oroscopo di giovedì 20 settembre, Bilancia: in amore non andate di fretta

La giornata segno per segno

La giornata di giovedì 20 settembre, segno per segno.

Ariete - Il lavoro va bene e, se vi impegnerete come sapete fare quando volete, andrà anche meglio. In amore sarà battaglia ma ne vale la pena.

Toro - Forse troverete qualche difficoltà nella realizzazione di un progetto di lavoro, ma vale la pena andare avanti. In amore siete troppo aggressivi.

Gemelli - Il vostro lavoro può andare sicuramente meglio: ma dovete impegnarvi a fondo. In amore dovrete correre qualche rischio se vi interessa una persona.

Cancro - Non sottovalutate le proposte di collaborazione professionale che vi verranno proposte in questi giorni. L'amore merita un maggiore impegno.

Leone - Se vi impegnerete a fondo potrete contare su consistenti vantaggi economici e riconoscimenti professionali. Un corteggiatore assiduo vi intriga.

Vergine - Dimostrate con i fatti ai superiori la vostra preparazione e il vostro intuito. In amore battetevi fino in fondo per conquistare chi vi piace.

Bilancia - Siete tanto preparati da poter affrontare al meglio qualsiasi situazione difficile nel lavoro. In amore state andando troppo in fretta.

Scorpione - Nel lavoro dovete far fronte a diverse situazioni insidiose, ma equilibrio ed esperienza vi aiuteranno. In amore siete sempre più sfuggenti.

Sagittario - Vi conviene tenere a freno il vostro carattere polemico: la diplomazia ha il suo peso nelle trattative di lavoro. Sintonia ritrovata in amore.

Capricorno - Vi sentite sicuri di voi stessi, fiduciosi perciò di raggiungere tutti i vostri obiettivi nel lavoro. In amore però dovete cambiare tattica.

Acquario - Cercate di essere più ottimisti, il lavoro inizia a ruotare nel verso giusto. In amore serve baldanza e coraggio.

Pesci - Avrete un confronto importante con un concorrente: vi confermerà tutto il vostro valore. Situazione più stabile in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata