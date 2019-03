L'oroscopo di mercoledì 20 marzo: Cancro, in amore tutto tornerà a posto

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Sapete dove volete arrivare nel lavoro e allora andate dritti per la vostra strada. In amore ci vuole fiducia e le cose si aggiustano.

Toro - Non permettete ai colleghi di interferire nel vostro lavoro che non li riguarda in alcun modo. Tira e molla in amore, ma quanto può andare avanti?

Gemelli - La qualità delle vostre prestazioni professionali può e deve migliorare. Una storia d'amore rischia di farvi molto male.

Cancro - La vostra posizione nel lavoro si è rafforzata e potete anche porre delle condizioni. In amore le cose andranno a posto da sole.

Leone - Vi attendono giornate lavorative piuttosto movimentate: riuscirete a non perdere di vista gli obiettivi. L'amore illumina la vostra vita.

Vergine - Non lasciatevi coinvolgere in affari apparentemente allettanti ma che presentano punti oscuri. Avete trascurato per troppo tempo chi vi ama.

Bilancia - Cercate di mantenere controllo e obiettività in un'emergenza di lavoro: solo così ne uscirete bene. L'amore è dietro l'angolo.

Scorpione - Sono visibil i primi risultati delle vostre iniziative professionali: avete visto giusto. L'amore è all'inizio: frenate l'impazienza.

Sagittario - Siete riusciti ad organizzare il lavoro nel modo migliore: non resta che aspettare fiduciosi i risultati. Dubbi in amore.

Capricorno - Non fatevi prendere dallo sconforto e affrontate una situazione difficile nel lavoro. L'equilibrio vi aiuterà. Gioie sentimentali.

Acquario - Nel lavoro rinunciate alle polemiche: ma andate dritti per la vostra strada perseguendo i vostri obiettivi. Se è amore lo dirà il tempo.

Pesci - Momento non troppo positivo per i vostri affari: non scoraggiatevi e continuate sul cammino intraprese. Sentimenti intensi.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata