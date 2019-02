L'oroscopo di venerdì 1 marzo: Pesci, tira e molla snervante in amore

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Il clima nel lavoro va migliorando e non è escluso che si apra una fase molto positiva per voi. Un amore speciale da difendere.

Toro - Non prendete mai decisioni nel lavoro sull'onda dell'irritazione: non siete abbastanza lucidi. Cuore in subbuglio.

Gemelli - Abbiate il coraggio di sostenere le vostre idee fino in fondo, anche con i superiori. Piccoli malintesi in amore.

Cancro - Nella professione avete fatto dei cambiamenti, ma non sono ancora sufficienti a modificare la situazione. In amore non abbiate fretta

Leone - Se volete migliorare la vostra situazione economica cercate di ampliare il vostro raggio di azione negli affari. Nuovi sentimenti da scoprire.

Vergine - Seguite le vostre intuizioni e nella professione difficilmente sbaglierete. Cercate comunque di essere cauti. Incomprensioni in amore.

Bilancia - Un pizzico di slancio in più nella vostra professione può solo migliorare le cose: che aspettate? Attenti alle insidie dell'amore.

Scorpione - Non lasciatevi condizionare, soprattutto frenare, da piccoli ostacoli sul lavoro. La meta è vicina. Attenzione alle infatuazioni.

Sagittario - Il vostro stato d'animo va migliorando e di conseguenza nel lavoro vi sentirete più determinati. In amore cambiate tattica.

Capricorno - Avete superato grosse difficoltà: ora nel lavoro potete guardare con fiducia al futuro. In amore non mancano le occasioni positive.

Acquario - La vostra totale disponibilità ad impegnarvi a fondo nel lavoro influenzerà positivamente i superiori. Un amore abbagliante.

Pesci - Accontentarsi non è da voi: allora nella professione dovrete esplorare nuovi percorsi. Tira e molla snervante in amore.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata