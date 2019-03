L'oroscopo di lunedì primo aprile: Ariete, in amore fatevi desiderare

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Affrontate con pazienza e diplomazia una questione spinosa nel lavoro: potete farcela. In amore è sempre meglio farsi desiderare.

Toro - Non avete bisogno di consigli o di incoraggiamenti: sapete bene che direzione prendere nel lavoro. In amore avete troppe riserve.

Gemelli - Le decisioni avventate possono danneggiarvi molto sul piano professionale: riflettete a fondo prima di agire. In amore non prendete voi l'iniziativa.

Cancro - La fortuna è dalla vostra parte e vi consentirà di raggiungere il successo non solo nel lavoro.

Leone - Cercate di non drammatizzare i problemi di lavoro e andate avanti con determinazione. Date al partner la possibilità di spiegarsi.

Vergine - Non vi piacciono le cose facili: amate le sfide professionali e se ne presenteranno in abbondanza. In amore state sottovalutando i segnali.

Bilancia - Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro, ma solo dopo aver messo a fuoco i prossimi obiettivi. L'amore vi dà più di quanto meritiate

Scorpione - L'assenza di un collega vi fornirà nei prossimi giorni un'ottima occasione per mettervi in luce. In amore giocate d'astuzia.

Sagittario - State pensando a nuove iniziative professionali, ma dovete studiare ogni mossa con estrema accuratezza. L'amore va e viene.

Capricorno - Grazie all'ottimo lavoro fatto ora potrete chiedere ai superiori maggiori margini di autonomia decisionale. Sentimenti contraddittori

Acquario - Cercate di frenare le vostre mosse impulsive: nel lavoro la situazione è piuttosto delicata. In amore siete troppo esigenti.

Pesci - Nel lavoro oggi potrete cavarvela alla grande senza bisogno di aiuti esterni. Interessanti sviluppi in amore.



