L'oroscopo di lunedì 18 febbraio: Cancro, in amore combattete la gelosia

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Sfruttate le conoscenze, aguzzate l'ingegno e riuscirete a imporvi nella professione. In amore potete tornare a sorridere.

Toro - Le vostre capacità professionali non giustificano il vostro continuo stato d'ansia. Anche in amore avete paura di sbagliare.

Gemelli - Qualcosa si importante si profila all'orizzonte nel lavoro: attendete con fiducia. In amore è un errore accontentarsi.

Cancro - Nel lavoro imparate ad ascoltare sbilanciandovi il meno possibile: funzionerà. In amore combattete la gelosia.

Leone - Nei prossimi giorni vi attendono incontri professionali molto proficui: vi apriranno nuove strade. In amore cambiate strada.

Vergine - Vi attendono altri problemi nel campo del lavoro: l'importante è non scoraggiarsi. In amore si aprono nuove prospettive.

Bilancia - In questo momento nel lavoro dovete tirare fuori le unghie se non volete essere scavalcati. In amore una grande occasione.

Scorpione - Sforzatevi di reagire all'apatia che vi domina nel settore professionale. In campo sentimentale siete in un periodo di attesa.

Sagittario - Le informazioni che avete raccolto vi serviranno per prendere un'iniziativa di lavoro importante. Battaglia in amore.

Capricorno - La vostra vita professionale si arricchisce di nuovi stimoli: è il momento di rilanciare. In amore nervosismo latente.

Acquario - Ottima occasione per mettere alla prova la vostra preparazione e la capacità di affrontare un'emergenza di lavoro. Un amore a gonfie vele.

Pesci - Avvenimenti imprevisti metteranno alla prova le vostre qualità professionali e la tenuta dei vostri nervi. Un amore elettrizzante.



