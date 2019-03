L'oroscopo di sabato 16 marzo: Toro, in amore serve un esame di coscienza

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Dopo un primo momento di confusione riuscirete a fronteggiare un'emergenza nel lavoro. In amore non avete motivo di scoraggiarvi.

Toro - Avete sottovalutato i rischi di un'iniziativa di lavoro: affrettatevi a rimediare. In amore doveroso un esame di coscienza.

Gemelli - Riuscirete a organizzare bene le prossime giornate lavorative e riuscirete a mettere a frutto il tempo. L'amore va alla grande.

Cancro - Probabili novità in campo professionale. Cercate di approfittarne il più possibile. Un amore appare fragile ma non lo è.

Leone - Esaminate con maggiore attenzione la situazione nel lavoro e troverete le soluzioni più giuste. Cercate di uscire, di vedere gente.

Vergine - Avete bisogno di dare uno scossone alla vostra professione: studiate bene come. Rilassatevi e gli slanci in amore aumenteranno.

Bilancia - La fiducia in voi stessi vi consentirà di fare passi avanti nel lavoro, anche se lentamente. In amore fate chiarezza

Scorpione - Un avvenimento imprevisto porterà un po' di confusione nella vostra attività: vi riprenderete in fretta. In amore siete irresistibili

Sagittario - Non inseguite sogni professionali impossibili: tenete i piedi saldamente per terra. Indecisione pericolosa in amore.

Capricorno - Con la vostra intelligenza e preparazione conquisterete presto la stima e la fiducia dei superiori. In amore non sono tutte rose.

Acquario - Avete fatto alcuni errori di valutazione nel lavoro, ma per fortuna ve ne siete accorti in tempo. Breve ripensamento in amore.

Pesci - Vi sentite dinamici e pieni di entusiasmo, ma nel lavoro dovete valutare se state andando nella direzione giusta. Vita affettiva complicata.



