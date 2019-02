L'oroscopo di venerdì 15 febbraio: Capricorno, svolta in amore

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Evitate equivoci o dissapori con le persone che lavorano nel vostro gruppo. Sensazioni nuove nel settore affettivo.

Toro - Nel lavoro procedete con cautela evitando giudizi affrettati. In amore amate le sfide: sarete accontentati.

Gemelli - Cercate di essere molto concreti e realistici nel fare nuovi progetti di lavoro. In amore combinate un sacco di guai.

Cancro - State pian piano acquistando fiducia in voi stessi e influenzerete positivamente i superiori. In amore state tirando troppo la corda.

Leone - È arrivato il momento giusto per guardarsi intorno e cercare nuovi spazi per un'attività un po' in frenata. In amore cambiate tattica.

Vergine - Farete importanti incontri di lavoro che vi porteranno le conferme di cui avete bisogno per andare avanti. Un amore intenso ed esclusivo.

Bilancia - Vi si presenteranno ottime occasioni per soddisfare le vostre ambizioni professionali. In amore siate più concilianti.

Scorpione - La stima di una persona influente potrebbe aiutarvi parecchio a fare carriera. Prima di fare una scelta in amore vi conviene fare esperienza.

Sagittario - Lasciate da parte le speculazioni azzardate e puntate a rafforzare la posizione professionale. Indecisione in amore.

Capricorno - Giornata piena di dinamismo e soprattutto di felici intuizioni nella professione: approfittatene. Svolta nei sentimenti.

Acquario - Affrontate con maggiore lucidità e calma i problemi di lavoro imprevisti e tutto si aggiusterà. L'amore ha bisogno di conferme

Pesci - Un colpo di fortuna potrebbe mettere improvvisamente in luce le vostre qualità lavorative. In amore siete sempre più intrigati



