L'oroscopo di giovedì 14 febbraio: ottimo San Valentino per la Bilancia

Ecco cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco per la giornata di giovedì 14 febbraio

Ariete - Avete parecchie buone carte in mano nel lavoro, ma dovete imparare a giocarle bene. In amore il tira e molla sta diventando snervante

Toro - Non sottovalutate una proposta di collaborazione che vi sarà fatta nei prossimi giorni. Riflettete bene. In amore avete parecchie chance.

Gemelli - Siate pronti a prendere iniziative decisive per la vostra professione: ma attenti agli imprevisti. In amore confrontatevi con coraggio

Cancro - Frenate nervosismo e irascibilità se volete prendere le decisioni giuste nel lavoro. Il vostro cinismo in amore subirà un duro colpo.

Leone - Aiutatevi con un pò di astuzia e vedrete che nel lavoro prima o poi i risultati arriveranno. In amore siete troppo esigenti..

Vergine - Buone prospettive in vista nel lavoro. Ma un incarico vi sarà affidato solo se vi dimostrerete all'altezza. Un sogno d'amore sta per realizzarsi.

Bilancia - L'atmosfera generale sta migliorando nel lavoro e potrete mettere a frutto le vostre capacità. L'amore non potrebbe andare meglio.

Scorpione - Nel lavoro non fatevi coinvolgere in una sterile discussione: andate per la vostra strada fino alla meta. In amore c'è aria di burrasca.

Sagittario - Con un po' di buona volontà condurrete a termine un'iniziativa professionale che sembrava essersi arenata. Dagli affetti vi viene grande gioia

Capricorno - Muovendovi con sicurezza e determinazione anche in ambienti sconosciuti migliorerete in fretta la vostra posizione professionale. Cotta pericolosa.

Acquario - Prima di esprimere un'opinione nel mondo degli affari imparate a riflettere se non volete finire nei guai. Un gesto d'affetto renderà più facile l'intesa.

Pesci - Nel lavoro attendete con fiducia che la situazione si chiarisca. In amore riscuoterete un discreto successo ma non è il caso di montarsi la testa.

