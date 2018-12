L'oroscopo di mercoledì 12 dicembre: Capricorno, in amore il sole tornerà a splendere

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco

Ariete - La situazione è ormai matura per prendere una iniziativa di lavoro determinante per il vostro futuro. In amore non avete rivali.

Toro - Razionalizzando il vostro modo di procedere nel lavoro risparmierete tempo e fatica. In amore è presto per lasciarsi andare.

Gemelli - Rivedete un progetto di lavoro sulla base degli ultimi sviluppi della situazione. In amore c'è tempo per prendere una decisione.

Cancro - Non dovete avere fretta: la situazione non è ancora matura per dare una svolta al vostro lavoro. Cuore in subbuglio, inaspettatamente.

Leone - State vivendo un periodo molto stressante nel lavoro, ma i risultati vi ripagheranno presto. In amore potete contare sul vostro fascino.

Vergine - Nuove e interessanti prospettive cominciano a profilarsi nel vostro settore professionale. Ci vuole più entusiasmo in amore.

Bilancia - Il momento nel lavoro è delicato e non è che potete uscirne con dei colpi di testa. In amore fatevi desiderare di più.

Scorpione - Affrontate le emergenze e gli ostacoli di lavoro mantenendo sempre una certa lucidità mentale. In amore potete dare di più.

Sagittario - Ultimo definitivo ostacolo da superare prima di vedere coronati i vostri sforzi nel lavoro. In amore la fortuna vi passerà accanto.

Capricorno - Clima non troppo propizio ai cambiamenti e alle iniziative di lavoro un po' troppo ambiziose. .

Acquario - Capita a tutti di fare degli errori nel lavoro: l'importante è mantenere nervi saldi. In amore la fuga a volte è soluzione migliore

Pesci - Non è troppo tardi per rimediare ad un errore di valutazione fatto nel lavoro. Un incontro folgorante metterà in discussione la vita affettiva.

