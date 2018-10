L'oroscopo di giovedì 11 ottobre, Gemelli: conquisterete chi amate

La giornata segno per segno

Ariete - Il momento è difficile nel lavoro e questo dovrebbe spingervi alla prudenza: attenzione ai colpi di testa. Amore sempre più intenso.

Toro - State per raggiungere il primo obiettivo professionale: non rallentate l'impegno proprio ora. Gelosia da tenere a freno.

Gemelli - Il vostro coraggio sfiora l'incoscienza e potrebbe spingervi verso iniziative professionali troppo pericolose. Conquisterete chi amate.

Cancro - Con la determinazione e la diplomazia arriverete dove volete nella professione, anche se ciò richiede tempo. In amore evitate colpi di testa.

Leone - Frenate l'impulsività e soprattutto la tendenza all'improvvisazione: così non andrete lontano nel lavoro. Irrequietezza sentimentale deleteria.

Vergine - Non abbiate fretta nelle decisioni e nelle iniziative di lavoro: la situazione è in evoluzione. Non fatevi usare da chi amate.

Bilancia - Avete ottime carte da giocare nel lavoro: non siate precipitosi. Un amore vi fa soffrire ma vi fa anche sentire vivi.

Scorpione - State facendo delle esperienze professionali faticose ma preziose per il futuro. Piccola tempesta in amore.

Sagittario - Nel lavoro state imparando a muovervi con sicurezza e disinvoltura: i risultati non tarderanno. In amore il futuro è roseo.

Capricorno - Non sempre i guadagni sono proporzionati all'impegno che si mette nel lavoro, ma conviene tentare. Aria di baruffa in amore.

Acquario - Avete una gran voglia di fare, di realizzare cose nuove nel lavoro: dovete saper guardare avanti. Relazioni affettive pericolose.

Pesci - Affrontate con decisione e al più presto le questioni professionali più urgenti. In amore andate avanti così, siete sulla strada giusta.

