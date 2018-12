L'oroscopo di martedì 11 dicembre: Sagittario, in amore la fiducia è importante

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco

Ariete - Date più spazio e fiducia ai collaboratori e i risultati saranno maggiori e più rapidi. In amore siete al settimo cielo.

Toro - Non e' deprimendovi che riuscirete ad uscire da una difficile emergenza di lavoro. Positive le scelte sentimentali

Gemelli - Grazie al vostro equilibrio potrete uscire nel modo migliore da una delicata situazione lavorativa. In amore siete troppo incostanti

Cancro - La paura di sbagliare vi sta tarpando le ali nella professione: e' tempo di superarla. In amore siete troppo diffidenti e non ne avete motivo

Leone - Cercate di sdrammatizzare i problemi di lavoro: sarà più facile individuare le soluzioni giuste. Conquiste sentimentali in vista.

Vergine - Se volete migliorare la situazione economica dovete ampliare il campo d'azione professionale. Battetevi con coraggio in amore

Bilancia - Nel lavoro oggi sarete costretti a fronteggiare impegni imprevisti e complicati. Fatevi guidare dall'esperienza. L'amore vi da' molto

Scorpione - Frenate l'ansia e l'impazienza: non ci sono ancora le condizioni per una svolta professionale. Nei sentimenti dovete correre qualche rischio.

Sagittario - Dovete mettere un maggiore impegno, ma soprattutto maggiore entusiasmo nel vostro lavoro. In amore la fiducia e' importante

Capricorno - Dopo un periodo di grande confusione finalmente riuscirete a capire in quale direzione muovervi nel lavoro. Un amore scintillante

Acquario - Non intestarditevi: evitate di battere strade lavorative che non offrono grandi sbocchi. In amore siete sempre più coinvolti.

Pesci - Prendetevi una pausa prima di affrontare una situazione professionale nuova e con parecchie incognite. In amore aspettate tempi migliori.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata