L'oroscopo di mercoledì 10 ottobre, Scorpione: un amore stuzzicante

La giornata segno per segno

Ariete - Invece di intestardirvi, nella professione cominciate a cercare nuove strade. In amore vi si aprono nuovi orizzonti

Toro - Forse nella professione state perseguendo obiettivi che non sono esattamente quello che volete. In amore non avete motivo di dubitare.

Gemelli - I vostri desideri cominciano a realizzarsi: nel lavoro arriveranno i giusti compensi a tante fatiche. L'amore è ballerino.

Cancro - Il modo migliore per affrontare un'emergenza nel lavoro è quella di mantenere la lucidità mentale. L'amore richiede impegno.

Leone - Nel fare nuovi progetti di lavoro usate l'abituale senso della realtà. In amore avete difficoltà a confidarvi.

Vergine - Muovetevi con riservatezza e prudenza nel fare nuovi progetti professionali o di lavoro. Una simpatia ricambiata.

Bilancia - La vostra ambizione vi porta a fare progetti professionali troppo arditi e grandiosi: ridimensionateli. In amore siate realisti.

Scorpione - Non lasciatevi travolgere dagli avvenimenti nel lavoro: l'esperienza dovrebbe guidarvi. Un amore stuzzicante.

Sagittario - La vostra attività non va male, ma da voi stessi potete pretendere di più. In amore si sta per aprire un capitolo interessante.

Capricorno - Riuscirete a trovare ottime argomentazioni per ottenere maggiore autonomia decisionale nel lavoro. In amore non mostratevi troppo dipendenti.

Acquario - La situazione lavorativa va leggermente migliorando: conservate l'ottimismo. Sfoderate tutto il vostro fascino.

Pesci - Riuscirete a portare a termine un lavoro delicato con grande soddisfazione dei superiori. Batticuore inspiegabile?

