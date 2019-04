L'oroscopo di mercoledì 10 aprile: Gemelli, la fortuna vi rimetterà in pista

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Siete molto ambiziosi nel lavoro, ma non è il momento di mettere troppa carne al fuoco. Favoriti gli incontri sentimentali.

Toro - Attenzione, ci sono troppe spese, mutui e prestiti. Con l'estate superprospettive. In amore però c'è chi punta i piedi.

Gemelli - La fortuna ti rimetterà in pista, ne hai bisogno. Potenziamento di tutte le situazioni sentimentali.

Cancro - Devi impegnarti di più. Il successo non viene regalato. Serve una nuova carica per superare i problemi, anche in amore.

Leone - Varie novità si profilano nel settore del lavoro, ma dovete fare scelte precise. Momenti molto belli in amore.

Vergine - case, famiglia, figli, le spese sono sempre tante ma non mancherà il lavoro. C'è chi avrà a che fare con ex agguerriti.

Bilancia - Siate più sereni ed evitate le polemiche. Allontanate chi non ti ama o ti blocca.

Scorpione - Riuscirete con astuzia ad aggirare ostacoli e risolvere problemi complessi nel campo del lavoro. Farete breccia nel cuore di chi vi piace.

Sagittario - Le vostre ambizioni si potranno realizzare ma con grandi difficoltà: l'importante è non arrendersi. Il partner è infastidito dalla vostra gelosia.

Capricorno - Non ci sarà ostacolo nel lavoro che vi potrà bloccare, i superiori vi stimeranno ancora di più. Male le questioni di cuore.

Acquario - Novità di lavoro, chiamate e occasioni. Il cuore sarà in recupero ma ci saranno spese per figli e parenti.

Pesci - Con gli amici avete rapporti intensi e spensierati. Vi aiuteranno a dimenticare i problemi di lavoro. Roseo il futuro sentimentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata