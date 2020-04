L'oroscopo di mercoledì 15 aprile, le previsioni segno per segno

I segni dello zodiaco e le previsioni per mercoledì:

Ariete - Giornata di alti e bassi nel lavoro, ma complessivamente potete accontentarvi. Successo nelle nuove amicizie.



Toro - In qualche caso, soprattutto in questo periodo, nel lavoro va usata un po' di diplomazia. In amore non fatevi incantare da un rubacuori.



Gemelli - Nel lavoro in questi giorni dovrete giocare una partita importante per il vostro futuro. Siate cauti. Ascoltate il vostro cuore, senza paura.



Cancro - Presto potrete approfittare di un'occasione per farvi avanti nel lavoro. Non buttatela via. In amore la vostra superficialità compromette tutto.



Leone - Un progetto di lavoro che vi sta molto a cuore ha buone possibilità di andare felicemente in porto. Il partner con il suo fascino vi tiene in pugno.



Vergine - Non sempre potrete avere la strada spianata nella professione perciò impegnatevi a fondo. Splendida relazione con un Leone.



Bilancia - Riceverete una proposta di collaborazione di notevole interesse: ma avete il tempo per impegnarvi seriamente?. Il vostro cuore batte forte: succede



Scorpione - Ottimismo ed entusiasmo sono il carburante che userete per farvi strada nella professione. L'amore vi è di sprone.



Sagittario - Negli affari non fatevi condizionare dagli umori altalenanti: non può venirne fuori niente di buono. Lasciate più libertà a chi vi ama.



Capricorno - Siete energici e volitivi ma prima di prendere nuove iniziative di lavoro chiaritevi le idee. Nubi passeggere in amore.



Acquario - In questi giorni è necessaria la massima concentrazione per concludere positivamente un affare. Ottime prospettive per l'amore.



Pesci - La vostra carriera va costruita a tavolino senza tralasciare alcun dettaglio. Grande confusione nel settore sentimentale.

