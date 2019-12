L'oroscopo per il 30 dicembre, gemelli: aumentano le possibilità di carriera

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco.

Ariete - Piccoli contrattempi nel lavoro non devono farvi drammatizzare la situazione. In amore non lasciate nulla di intentato.

Toro - Giornata piena di impegni di lavoro e di iniziative stimolanti e proficue. In amore fare un esame di coscienza.

Gemelli - Aumentano le vostre possibilità di carriera ma parallelamente aumentano le responsabilità. In amore state rischiando una delusione.

Cancro - I vostri programmi di lavoro procedono egregiamente e riuscirete a portarli in porto quanto prima. In amore dimostrate buona volontà.

Leone - Presto dovrete prendere decisioni importanti per il vostro futuro professionale: potete farlo al meglio. Evitate malintesi con il partner.

Vergine - Le vostre proposte di lavoro verranno accettate subito grazie alla vostra abilità dialettica. Chiarite in fretta un equivoco con il partner.

Bilancia - Riceverete una proposta di collaborazione di notevole interesse: prendetela in seria considerazione. L'amore è dietro l'angolo.

Scorpione - Il lavoro attuale non vi appaga e non offre prospettive: studiate soluzioni alternative. In amore non dormite sugli allori.

Sagittario - Seguite con attenzione i cambiamenti in atto nel vostro settore di lavoro e con elasticità cercate di stare al passo. Confusione in amore.

Capricorno - Insistete nel portare avanti una vostra iniziativa di lavoro e vedrete che il successo arriverà. In amore non prendete iniziative.

Acquario - Cercate di essere meno dispersivi e disorganizzati nel lavoro, se volete essere apprezzati. In amore è il vostro momento.

Pesci - Dinamismo, coraggio e intraprendenza fanno di voi una persona vincente nella professione. In amore invece il cinismo non vi aiuta.

