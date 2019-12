L'oroscopo di venerdì 6 dicembre, Cancro: un amore brucia le tappe

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta venerdì 6 dicembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - I prossimi viaggi di lavoro vi consentiranno di conoscere persone influenti: cercate di legare. In vista un nuovo amore.

Toro - Preparatevi ad affrontare un periodo professionale difficile affilando le vostre armi. In amore nuovi orizzonti.

Gemelli - Siete perfettamente in grado di rivoluzionare la vostra attività professionale: ma riflettete a fondo. Gli affari di cuore vanno piuttosto bene.

Cancro - L'ambizione vi spinge a raggiungere sempre nuove mete professionali, ma dovete capire quando fermarvi. Un amore brucia le tappe.

Leone - Occorre la massima prudenza nell'affrontare situazioni professionali stimolanti ma con qualche incognita. In amore non abbiate paura di rischiare.

Vergine - Avete commesso qualche errore nel lavoro, ma non è troppo tardi per rimediare. Favoriti i rapporti sociali. L'amore invece vi tiene in ansia.

Bilancia - È inutile darsi tanto da fare nel lavoro se poi si sbaglia la direzione nella quale orientarsi. Pericolosa evasione sentimentale.

Scorpione - La fretta di arrivare alla meta nel lavoro potrebbe farvi compiere un passo falso. In amore avete perso lo slancio: rifletteteci su.

Sagittario - La situazione è ormai matura per prendere una decisione dalla quale dipenderà il vostro futuro lavorativo. In amore vi sentite appagati.

Capricorno - Energie favorevoli e intuizioni vincenti caratterizzeranno le prossime giornate lavorative. In amore non avete più dubbi.

Acquario - Non potrete prendere nuove iniziative professionali fino a quando non vi sarete chiariti le idee. Non abbiate paura di dichiarare il vostro amore.

Pesci - Vi saranno fatte parecchie allettanti proposte di collaborazione: cercate di essere selettivi. Buone prospettive sentimentali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata