L'oroscopo di venerdì 2 agosto, Vergine: una persona vi attrae molto e non potete farci niente

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Buttatevi dietro le spalle le traversie e gli errori di lavoro: la fortuna sta cambiando in fretta. Difficoltà superabili in amore.

Toro - Nel lavoro puntate molto sulle vostre qualità diplomatiche per uscire da una situazione delicata. Incontri stimolanti in serata.

Gemelli - Oggi dovrete dar prova di grande coraggio, calma e adattabilità di fronte ad un'emergenza nel lavoro. Buone prospettive in campo sentimentale.

Cancro - Cercate di frenare le vostre mosse impulsive: nel lavoro la situazione è piuttosto delicata. In amore siete troppo esigenti.

Leone - Dopo un periodo di apatia finalmente state riprendendo interesse per il lavoro: ora non perdete tempo. In amore volete di più.

Vergine - Giornata piena di impegni e di iniziative professionali stimolanti. Una persona vi attrae molto e non potete farci niente.

Bilancia - Il vostro lavoro sta andando bene come non era mai accaduto in passato: il vostro entusiasmo crescerà. In amore non fatevi prendere in giro.

Scorpione - Nella professione in questo periodo dovrete fare precise scelte di fondo prima di qualsiasi iniziativa. Clima positivo per l'amore.

Sagittario - Approfittate della giornata di relax per esaminare con maggiore freddezza e lucidità la situazione lavorativa. L'amore bussa alla vostra porta.

Capricorno - Anche se il vostro punto di vista è giusto, nel lavoro conviene aspettare che le acque si calmino per parlare. Troppa diffidenza logora un amore.

Acquario - Per poter affrontare delicate transazioni di affari dovete scegliere il momento migliore: vigilate. Tempi lunghi per un amore che sta sbocciando.

Pesci - Se volete contare di più sul contributo dei collaboratori vi conviene essere meno critici e più persuasivi. Contatti sociali interessanti.



