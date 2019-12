L'oroscopo di venerdì 20 dicembre, Capricorno: sentimenti sempre più intensi

Cosa ci aspetta venerdì 20 dicembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Essere impulsivi in questo momento particolare per la professione potrebbe essere molto pericoloso. In amore non prendete decisioni precipitose.

Toro - Grazie alla vostra creatività riuscirete a fare consistenti passi avanti nella professione. La situazione affettiva può migliorare.

Gemelli - Il momento è favorevole ad iniziative di lavoro coraggiose e tempestive. Il vostro rapporto affettivo si sta rivelando solido.

Cancro - Rimboccatevi le maniche e vedrete che nel lavoro le cose andranno nella direzione sperata. In amore siete ancora vulnerabili.

Leone - Giornata lavorativa molto movimentata e ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire. In amore fate un esame di coscienza.

Vergine - Avete tutti gli elementi necessari per fare un progetto di lavoro che metta in rilievo le vostre qualità. Incontri sociali brillanti.

Bilancia - Dovete sfruttare al meglio il momento favorevole negli affari: passate subito all'azione. In amore ascoltate solo il cuore.

Scorpione - Certo progetti di lavoro sono troppo rischiosi: accantonateli in attesa di migliori occasioni. Bilancio positivo in amore.

Sagittario - Prima di prendere qualsiasi nuova iniziativa di lavoro valutate la situazione e i possibili rischi. In amore alti e bassi snervanti

Capricorno - Nel lavoro non prendete decisioni sull'onda della rabbia o della frustrazione: valutate a freddo le prossime mosse. Sentimenti sempre più intensi.

Acquario - Nel lavoro potete ottenere buoni risultati, ma non è il caso di buttarsi allo sbaraglio. State alla larga dalle complicazioni sentimentali.

Pesci - Mettete alla prova i collaboratori ma usando tutta la vostra diplomazia. Chiarite un malinteso con il partner.

