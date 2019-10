L'oroscopo di venerdì 18 Ottobre, Bilancia: in amore buttatevi senza paura

Cosa ci aspetta venerdì 18 ottobre secondo lo Zodiaco

Ariete - Nel lavoro non contate troppo sulle promesse altrui: rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Soddisfazioni inaspettate in amore.



Toro - Nel preparare un nuovo progetto di lavoro contate sulla sostanza e non sull'apparenza. In amore il prezzo da pagare è alto: ne vale la pena?



Gemelli - Per gli affari o la professione la prossima settimana promette grandi cose: siate fiduciosi. In amore siete troppo incostanti.



Cancro - Sensibili miglioramenti nella vostra attività vi consentiranno di gestire al meglio i prossimi passi. In amore vi sentite appagati.



Leone - Con grande abilità e astuzia riuscirete ad imporre il vostro punto di vista con i superiori. I progetti sentimentali vanno avanti.



Vergine - Non dovete aspettarvi troppo dagli altri: rimboccatevi le maniche e usate il cervello nel lavoro. Sentimenti instabili.



Bilancia - Cercate di valorizzare le vostre qualità lavorative: i superiori si accorgeranno di voi. In amore buttatevi senza paura.



Scorpione - Una grande elasticità mentale vi permetterà di affrontare qualsiasi cambiamento negli affari. In amore fate marcia indietro.



Sagittario - Diplomazia e prudenza nella vostra attività sono indispensabili per andare avanti al meglio. In amore siete alla resa dei conti.



Capricorno - La vostra ansia nel lavoro sta lievitando sempre più, ma non avete motivi particolari per essere preoccupati. In amore non bruciate le tappe.



Acquario - Favoriti gli incontri professionali imprevisti dai quali può nascere qualche buona iniziativa. In amore l'orgoglio può rovinare tutto.



Pesci - È tempo di lavorare sodo e seriamente se volete dare una svolta alla professione. In amore non mancano le occasioni di nuovi incontri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata