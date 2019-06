L'oroscopo di venerdì 14 giugno: Vergine, aprite le porte all'amore

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Vi sentite in ottima forma e pieni di voglia di agire, ma nel lavoro ogni mossa va studiata. Grandi manifestazioni di affetto.

Toro - Nella professione imparate a guardare lontano senza angustiarvi troppo per i problemi contingenti. Serata elettrizzante.

Gemelli - Migliora sensibilmente la situazione lavorativa. In amore avete voglia di fare esperienze nuove, ma possono essere costose.

Cancro - Avete una grande creatività che insieme all'intuito formidabile vi aprirà la strada del successo. L'amore ha i suoi tempi.

Leone - Persone che credono in voi vi affideranno un incarico di lavoro prestigioso e delicato: non deludetele. In amore le cose si complicano.

Vergine - In questi giorni il lavoro procede in maniera discontinua, ma poi si stabilizzerà. Aprite le porte all'amore, senza paura.

Bilancia - Negli affari che state per concludere fiuto e logica non vi tradiranno. In amore non siete lungimiranti: rischiate una delusione.

Scorpione - Datevi da fare nel lavoro con maggiore convinzione se volete arrivare alla meta. Non mettete in crisi una relazione importante.

Sagittario - Riflettendo a lungo riuscirete a trovare una via d'uscita ai guai che avete combinato nel lavoro. Sintonia perfetta in amore.

Capricorno - Negli affari non perdetevi in inutili dettagli che vi allontanano dall'obiettivo. In amore attenzione a non sprecare il vostro tempo.

Acquario - Dovete essere più fiduciosi nelle vostre risorse personali e professionali: i risultati si vedranno in tutti i campi.

Pesci - Meditate a fondo su certi progetti di lavoro e soppesate ogni rischio. I progetti personali vanno selezionati per non avere delusioni.



