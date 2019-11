L'oroscopo di sabato 9 novembre, Capricorno: l'amore è appeso a un filo, serve coraggio

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 9 novembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nel lavoro mai abbassare la guardia e tanto meno in questo periodo decisivo per il vostro futuro. In amore siate più concilianti

Toro - Non perdete altro tempo in attività poco redditizie: guardatevi intorno e cercate alleati. Migliorano i rapporti affettivi.

Gemelli - Avete girato a vuoto per troppo tempo senza pensare al futuro: nel lavoro è tempo di affrontare le cose con serietà. In amore combattete la routine.

Cancro - Siete molto battaglieri e nel lavoro amate le sfide: presto arriveranno. Non abbiate paura di dare più spazio ai sentimenti

Leone - All'improvviso la soluzione di un problema di lavoro vi apparirà semplice, quasi ovvia. Nei rapporti di coppia state recuperando terreno.

Vergine - Sarà necessario svolgere la vostra attività con metodo se volete ottenere migliori e più rapidi risultati. Serenità in amore.

Bilancia - Occupatevi di più del vostro lavoro e della carriera se non volete essere scavalcati dall'ultimo arrivato. Il partner non è molto soddisfatto di voi.

Scorpione - Grazie alla vostra competenza e all'inventiva presto nel lavoro riuscirete a mettervi in luce. Più spazio ai sentimenti, non abbiate paura.

Sagittario - Concentratevi di più sui prossimi passi da fare nella professione: potrebbero decidere del vostro futuro. In amore lasciate da parte l'orgoglio

Capricorno - Cercate di curare di più i rapporti con clienti, collaboratori o colleghi di lavoro: avete tutto da guadagnare. L'amore è appeso a un filo, serve coraggio.

Acquario - Nel lavoro se avete fretta anticipate i tempi e proponetevi voi per un incarico di prestigio. In amore dovete fare autocritica

Pesci - Agite con grande fiducia nelle vostre possibilità e i risultati nel lavoro arriveranno presto. Più equilibrio nel gestire i rapporti di coppia.

