L'oroscopo di sabato 5 ottobre, Leone: in amore mettete nel conto anche una delusione

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 5 ottobre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nella vostra attività professionale vi trovate ad un bivio: valutate con lungimiranza in che direzione andare. Mettete ordine negli affetti.

Toro - Scoprirete quasi per caso nuovi interessi che potrebbero aprirvi qualche altra strada nel lavoro. In amore non potete gettare la spugna.

Gemelli - Il ritmo di lavoro sta diventando meno frenetico e presto avrete i giusti riconoscimenti. In amore non mollate la presa

Cancro - Cominciate a progettare nuove iniziative professionali: la fortuna è dalla vostra parte. In amore siete vincenti.

Leone - Non ci sono molti ostacoli da superare per arrivare al vostro obiettivo negli affari. In amore mettete nel conto anche una delusione.

Vergine - Nella vostra professione si stanno aprendo nuove porte, nuove occasioni di rilancio. Nuove grandi emozioni in amore

Bilancia - Oggi avete a portata di mano soldi, amore e gloria: sta a voi riuscire a non perdere niente. A muovervi nella giusta direzione

Scorpione - Periodo scorrevole nel lavoro, ma non potete aspettarvi che sia anche proficuo: se ne riparlerà in autunno. Momenti idilliaci in amore dopo la burrasca

Sagittario - Nel lavoro imponetevi di guardare le cose con occhi più obiettivi prima di agire. Scoprirete il reale valore della persona amata

Capricorno - Non frenate la vostra intraprendenza, è davvero preziosa per fare passi avanti nel lavoro. In amore cambiate atteggiamento e tutto andrà meglio.

Acquario - Non può esserci niente di casuale o improvvisato nelle vostre iniziative di lavoro. In amore rischiate una scottatura

Pesci - Nel lavoro tutto sta procedendo bene e la vostra carriera è molto promettente. Un vecchio legame ha superato tutte le bufere.



