L'oroscopo di sabato 4 luglio, Sagittario: Prime schermaglie sentimentali

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 4 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete - I contrasti con i collaboratori vanno risolti in fretta e con molta diplomazia. In amore la paura vi frena.

Toro - Volendo riuscirete a trovare qualche buona occasione per farvi notare dai superiori. Dense nubi si profilano all'orizzonte nel settore sentimentale.

Gemelli - Studiate attentamente la situazione prima di decidere radicali cambiamenti nel lavoro. Perfetta sintonia in amore.

Cancro - Gli affari in questo periodo non sembrano andare bene, ma tutto può migliorare. Siate fiduciosi. In amore fatevi desiderare.

Leone - La situazione nel lavoro è molto promettente per voi: fare passi avanti dipenderà soltanto da voi. Pericoloso ritorno di fiamma.

Vergine - I vostri affari in questi giorni segnano il passo, ma non è il caso di allarmarsi. La sfera sentimentale promette bene.

Bilancia - Sarete costretti a chiarire in fretta una situazione delicata nel settore del lavoro. Riscoprite il piacere di stare in mezzo alla gente

Scorpione - Un investimento finanziario fatto con giudizio darà risultati molto soddisfacenti. In amore vi ponete troppi interrogativi.

Sagittario - Finora nel lavoro vi siete tenuti troppo in disparte: è il momento di mettere in luce le vostre doti migliori. Prime schermaglie sentimentali.

Capricorno - Siete bravissimi a sfruttare le buone occasioni nel lavoro, ma se non arrivano dovete usare l'ingegno. Una persona vi attrae parecchio.

Acquario - Almeno per oggi cercate di distrarvi in buona compagnia. Riacquisterete la serenità necessaria nel lavoro. Il cuore batte sempre più forte

Pesci - La situazione nel lavoro è molto promettente: sta a voi evitare passi falsi. In amore s'impone una profonda riflessione.

