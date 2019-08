L'oroscopo di sabato 3 agosto, Scorpione: aprite le porte all'amore senza paura

Cosa ci aspetta domani sabato 3 agosto secondo lo Zodiaco.

Ariete - Senza fare drammi sedetevi a tavolino e con freddezza trovate una soluzione ad un improvviso problema di lavoro. L'amore è più forte dei vostri calcoli

Toro - Un successo lavorativo giunto troppo rapidamente potrebbe farvi perdere il senso della misura. Il partner stenta a capirvi.

Gemelli - Nella vostra attività dopo un periodo confuso e instabile potete rilanciare alla grande. Con il partner gli equivoci vanno chiariti subito.

Cancro - L'atmosfera espansiva del vostro settore professionale vi compenserà delle delusioni passate. In amore vi spendete davvero poco.

Leone - Il vostro dinamismo unito alla profonda preparazione professionale vi permetteranno di realizzare grandi cose. In amore siete troppo diffidenti.

Vergine - È arrivato il momento giusto per guardarsi intorno e cercare nuovi spazi per un'attività un po' in frenata. In amore cambiate tattica.

Bilancia - La stima di una persona influente potrebbe aiutarvi parecchio a fare carriera. Prima di fare una scelta in amore vi conviene fare esperienza.

Scorpione - In questi giorni il lavoro procede in maniera discontinua, ma poi si stabilizzerà. Aprite le porte all'amore, senza paura.

Sagittario - Conoscerete persone molto preparate nella professione: potranno insegnarvi qualcosa. Sentimenti da riscoprire.

Capricorno - Nel lavoro state perdendo troppo tempo: dovete andare dritti all'obiettivo. In amore approfittate del clima idilliaco per strappare promesse.

Acquario - Se volete fare passi avanti nella professione non potete procedere improvvisando. State facendo breccia nel cuore di chi vi piace.

Pesci - Non scoraggiatevi alle prime difficoltà sorte mentre state svolgendo un nuovo incarico. In amore combattete la nostalgia del passato.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata