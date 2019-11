L'oroscopo di sabato 30 novembre, Leone: "E' tempo di fare chiarezza negli affetti"

La giornata segno per segno

Ariete - Dipende da voi fare in modo che nel lavoro gli eventi non vi travolgano. Fase altalenante nel settore sentimentale.

Toro - Niente imprudenze nel lavoro in questo periodo: la fortuna non vi aiuta troppo. Una serata allegra con gli amici non vi deluderà

Gemelli - Affrontate i problemi di lavoro uno alla volta: non potete risolvere bene e tutto insieme. Non provocate la gelosia del partner

Cancro - Avete sicuramente raggiunto importanti obiettivi professionali, ma dovete guardarvi dalla concorrenza. Buon successo in amore.

Leone - A piccoli passi riuscirete a raggiungere il successo nel lavoro, ma non dovete mollare mai. È tempo di fare chiarezza negli affetti.

Vergine - Prima di investire tante energie e risorse nella professione aspettate dei segnali inequivocabili. In amore l'impazienza può fare parecchi danni

Bilancia - Un viaggio di lavoro vi darà presto la possibilità di ampliare i vostri orizzonti. Non sottovalutate l'insoddisfazione del partner

Scorpione - Rifiutate affari che vi impegnano troppo senza offrirvi adeguati ritorni economici. In amore alti e bassi continui

Sagittario - Momento di totale incertezza nella professione: non scoraggiatevi perché sarà superato presto. Vita sociale brillante e gratificante

Capricorno - Perseguite il vostro scopo professionale con tenacia e gli ostacoli non saranno insuperabili. Vivacità affettiva.

Acquario - Se i vostri progetti di lavoro non riescono a decollare non dovete arrendervi, ma andare avanti. L'amore merita qualche sacrificio da parte vostra

Pesci - Cercate di frenare pigrizia e impulsività se volete fare passi avanti nel lavoro. Serata ricca di sorprese interessanti.

