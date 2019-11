L'oroscopo di sabato 2 novembre, Pesci: in amore giocate a carte scoperte

Cosa ci aspetta sabato 2 novembre secondo lo Zodiaco.

Ariete – Il lavoro procede senza sussulti. Siate pazienti, raccoglierete quanto seminato. Necessari momenti di riposo. Fate le valigie senza pensare troppo ad una vacanza di qualità. In amore afferrate l'attimo.

Toro - Non lasciatevi distrarre da troppe questioni secondarie: nel lavoro puntate dritto all'obiettivo. Nuove stimolanti amicizie.

Gemelli - Non aspettati che sia la sorte a migliorare l'andamento del vostro lavoro. È ora di rimboccarsi le maniche. In amore lasciatevi trasportare

Cancro - Mostratevi disponibili con i superiori ed elastici aggiornando il vostro progetto di lavoro. In amore le cose procedono in maniera discontinua.

Leone - Incertezze nel lavoro, passi importanti vanno fatti solo se ci sono risorse sufficienti. Guardate al futuro con ottimismo anche in amore

Vergine - Tutte le vostre energie devono essere concentrate ora su un unico obiettivo professionale. Momenti indimenticabili in serata.

Bilancia - Finora nella professione avete indovinato ogni passo, ogni mossa. Ma non è il caso di mostrarsi troppo sicuri. Un amore impaziente.

Scorpione - Vi capiteranno occasioni uniche per trovare nuovi spazi, nuovi settori interessanti per gli affari. In amore la strada è in salita.

Sagittario - In questo periodo negli affari dovrete concentrarvi al massimo anche perchè non tutti i collaboratori sono efficienti. Bene il cuore.

Capricorno - Mantenete il controllo e la lucidità mentale per sciogliere eventuali nodi nel lavoro. In amore siete troppo arrendevoli.

Acquario - Riuscirete a superare ogni ostacolo lavorativo grazie alla determinazione e fiducia in voi stessi. In amore cercate di sciogliervi.

Pesci - Saprete muovervi con grande presenza di spirito e questo negli affari vi aiuterà parecchio. In amore giocate a carte scoperte.

