L'oroscopo di sabato 27 luglio, Cancro: momento eccellente per gli affetti

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta doman isabato 27 luglio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Avete molte energie e grandi progetti professionali, ma conviene studiare bene ogni mossa. In amore non prendete decisioni senza riflettere.

Toro - Datevi da fare per dimostrare ai vostri superiori che siete in grado di gestire maggiori spazi di autonomia. Non sottovalutate i rischi di un tradimento.

Gemelli - Una vostra idea innovativa sarà molto apprezzata dai superiori che vi daranno il via libera. Problemi in amore: potete ancora risolverli.

Cancro - Se non riuscite a disciplinare la vita lavorativa rischiate di perdere solo tempo prezioso. Momento eccellente per gli affetti.

Leone - Favoriti gli incontri professionali imprevisti dai quali puo' nascere qualche buona iniziativa. In amore l'orgoglio puo' rovinare tutto.

Vergine - Il periodo lavorativo è piuttosto complicato e tormentato: alla fine però la spunterete. In amore siete troppo possessivi.

Bilancia - In questo momento delicato per il lavoro vi conviene consultarvi con qualcuno che vi dia un parere lucido e sincero. Serenità in amore.

Scorpione - Portate avanti fino in fondo le iniziative professionali nelle quali credete. In amore vi piacciono le sfide: rischiate di bruciarvi.

Sagittario - Negli affari potete contare sugli appoggi giusti, ma anche voi dovete impegnarvi al massimo. Il vostro fascino si conferma irresistibile.

Capricorno - La vostra intelligenza acuta vi aiuterà a raggiungere il successo qualunque cosa facciate: ma dovete anche impegnarvi. Un amore scintillante.

Acquario - Nella professione siete fin troppo disinvolti: quel che vi manca è un pizzico di lungimiranza. In amore avete fatto troppi errori

Pesci - Nella professione è arrivato il momento per voi di una svolta radicale, di cambiare direzione. Rilassatevi con la persona amata.

