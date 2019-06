L'oroscopo di sabato 22 giugno: Capricorno, sorprese piacevoli in serata

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non aspettate che siano gli altri a cambiare le cose per voi nel lavoro: rimboccatevi le maniche. Tenete sotto controllo la gelosia.

Toro - Accantonate una nuova iniziativa di lavoro che potrebbe avere esiti incerti. Vita sentimentale tormentata.

Gemelli - Momento favorevole per dare il via a nuove collaborazioni professionali. In amore sensibili passi avanti, malgrado le vostre fosche previsioni.

Cancro - La vostra instancabile attività vi farà arrivare dove volete, ma a prezzo di grossi sacrifici e stress. Sforzatevi di vedere più gente.

Leone - Nel lavoro giocate al meglio le vostre carte. Non vi siete accorti che un Ariete sta usando con voi una tattica di accerchiamento.

Vergine - Concentratevi di più sui vostri interessi professionali: la situazione sta cambiando in fretta. Un Capricorno vi capisce davvero.

Bilancia - Avrete molta fortuna in tutte le trattative d'affari o finanziarie: siete sulla cresta dell'onda. In amore attenzione alle cotte.

Scorpione - Sta per arrivare l'occasione che aspettate da tempo per rilanciare la vostra attività. In amore giocate d'astuzia.

Sagittario - Potrete approfittare della distrazione altrui per fare il vostro gioco nel lavoro. Nei rapporti di coppia siate sinceri.

Capricorno - Non è strillando che riuscirete a farvi ascoltare dai superiori: mostratevi decisi e con le idee chiare. Sorprese piacevoli in serata.

Acquario - Oggi vi toccherà fare buon viso a cattiva sorte: l'importante nel lavoro è muoversi con prudenza. Battaglia in amore, ma ne vale la pena.

Pesci - Sforzatevi di trovare nuovi sbocchi alla vostra professionalità: basta volerlo. In amore sognate ad occhi aperti.

