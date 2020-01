L'oroscopo di sabato 18 gennaio, Pesci: in amore siete al settimo cielo

Cosa ci aspetta sabato 18 gennaio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Le preoccupazioni che avete avuto in questi giorni sul lavoro sono passeggere: potete rilassarvi. In amore ci vuole tenacia per vincere.

Toro - Nel lavoro dovrete accontentarvi per un po' dei risultati raggiunti fino ad oggi. Nei sentimenti siete ancora fragili.

Gemelli - Nuovi incontri professionali nei prossimi giorni potranno dare una svolta alla vostra carriera. In amore i vostri desideri si realizzeranno.

Cancro - Non dovete rinunciare a raggiungere i vostri obiettivi professionali, malgrado le avversità. In amore siete parecchio fortunati.

Leone - Con i nervi saldi riuscirete a mantenere il controllo di una situazione difficile nel lavoro. Non contate troppo sul vostro fascino.

Vergine - Nel lavoro attenti a non farvi bruciare le vostre idee da qualcuno: tenete la bocca chiusa. In amore allontanate le tentazioni.

Bilancia - Possibilità di iniziare importanti carriere: tutto sta a cogliere l'occasione al volo. In amore giocate d'astuzia.

Scorpione - Non abbiate fretta di agire nel lavoro: assicuratevi di avere fatto la valutazione giusta della situazione. Batticuore improvviso.

Sagittario - Non allarmatevi se non tutto nel lavoro va nel verso giusto: avrete tempo per recuperare. Dubbi crescenti in amore.

Capricorno - Un problema di lavoro che vi dava parecchio da pensare si risolverà in maniera positiva. In amore potete battere qualunque avversario: siete amati.

Acquario - Troverete il coraggio di parlare con i superiori dei vostri progetti. Una storia d'amore è cominciata con il piede giusto.

Pesci - Concentratevi di più sul lavoro: è un momento delicato e soprattutto decisivo per il futuro. In amore siete al settimo cielo

