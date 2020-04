L'oroscopo di sabato 18 aprile, Leone: Cercate di vivere un amore senza arrovellarvi

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 18 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete - Nel lavoro il processo di rinnovamento non sarà facile né rapido, ma non potete temporeggiare ancora. Vivete un amore attimo per attimo.

Toro - L'insoddisfazione e l'ambizione vi porteranno avanti in fretta nella professione. Ma a rischio di trascurare chi vi ama.

Gemelli - Nella professione sarete in prima fila, dove c'è più da combattere per farsi strada. In amore l'indecisione può essere molto pericolosa.

Cancro - Frenate la vostra smania di arrivare, di sfondare nel lavoro: i tempi non sono maturi. Serata rilassante e piena di sorprese.

Leone - Non rimandate le nuove iniziative professionali: avete perso fin troppo tempo. Cercate di vivere un amore senza arrovellarvi.

Vergine - Siete tentati di avventurarvi in una iniziativa di lavoro rivoluzionaria: fate bene i vostri calcoli. In amore clima idilliaco

Bilancia - Se l'attuale lavoro non vi soddisfa guardatevi intorno con un certo realismo. Clima teso in amore.

Scorpione - Lasciate da parte il pessimismo e scoprirete che i problemi di lavoro sono risolvibili. In amore vi sentite soddisfatti.

Sagittario - Avete qualche dubbio, ma presto scoprirete nuovi orizzonti per la vostra professione. Svolta nella vita affettiva.

Capricorno - Rimboccatevi le maniche, evitate colpi di testa e nel lavoro andrete spediti come un treno. L'amore non va trascurato.

Acquario - Per un nuovo progetto di lavoro organizzatevi bene e scegliete con attenzione i collaboratori. Qualcuno vi colpirà al cuore?

Pesci - Imparate ad ascoltare anche le ragioni e i punti di vista dei collaboratori. Novità in arrivo in campo sentimentale.

