L'oroscopo di sabato 14 dicembre, Leone: incontrerete gente nuova e stimolante

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 14 dicembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Guardate i problemi di lavoro con maggiore freddezza e troverete la soluzione giusta. In amore dovrete cambiare tattica. O partner.

Toro - Se desiderate raggiungere mete più ambiziose nel lavoro questo è il momento di darsi da fare. Svolta sentimentale.

Gemelli - Malgrado contrattempi e imprevisti un affare che vi sta a cuore andrà presto in porto. In amore vi sentite disorientati.

Cancro - Nel lavoro un problema vi assilla da giorni, sarà risolto solo mostrandosi determinati. Un rapporto affettivo vi sta facendo soffrire.

Leone - Per mantenere le posizioni conquistate nel lavoro occorre un impegno costante e un pò di fiuto. Incontrerete gente nuova e stimolante.

Vergine - Nel lavoro accettate con umiltà i consigli di chi è più preparato di voi e vi stima. In amore avrete l'occasione per riflettere.

Bilancia - Colloqui decisivi per chi è in cerca di un lavoro che soddisfi le proprie ambizioni. Si rafforza l'intesa con il partner.

Scorpione - Chiarimenti in vista per chi vuole migliorare la propria situazione professionale. In amore cercate di vivere bene il presente.

Sagittario - Qualcuno nel lavoro vi sta mettendo alla prova: mantenetevi calmi e sicuri di ottenere buoni risultati. In amore usate la dolcezza.

Capricorno - In questi giorni si potranno creare condizioni più favorevoli nella vostra professione. In amore una delusione vi condiziona ancora.

Acquario - È un periodo eccellente soprattutto per chi svolge un'attività indipendente. La vita affettiva va consolidandosi.

Pesci - Allargate il giro delle conoscenze: potranno servirvi per dare una svolta alla professione. Fate chiarezza nei vostri sentimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata