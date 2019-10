L'oroscopo di sabato 12 ottobre, Vergine: qualcuno sta facendo breccia nel vostro cuore

Cosa ci aspetta sabato 12 ottobre secondo lo Zodiaco.

Ariete - L'ansia è la vostra peggiore nemica quando si tratta di portare a termine incarichi delicati. Gioia per chi è innamorato.

Toro - Non cercate di strafare in campo professionale: in questo momento non ci sono le premesse giuste. Possibili incomprensioni in amore

Gemelli - Diversificate il più possibile i vostri interessi professionali: aumenteranno le vostre chances. In amore state barando

Cancro - Niente imprudenze nel lavoro in questo periodo: la fortuna non vi aiuta troppo. Una serata allegra con gli amici non vi deluderà.

Leone - Non tutti i giorni nel lavoro accadono fatti decisivi per la carriera: rassegnatevi alla routine. In amore siete pronti per il grande passo.

Vergine - Nel lavoro avete fatto rapidi passi avanti, ma vi attendono altre giornate propizie. Qualcuno sta facendo breccia nel vostro cuore.

Bilancia - Nel lavoro rinunciate alle polemiche: ma andate dritti per la vostra strada perseguendo i vostri obiettivi. Se è amore lo dirà il tempo

Scorpione - Vi sentite professionalmente pronti ad affrontare nuove sfide, nuovi progetti ambiziosi. Imparate a manifestare i sentimenti.

Sagittario -Prefiggetevi un obiettivo preciso nel lavoro e andate avanti spediti. La situazione sentimentale è piuttosto complessa, ma non può durare a lungo

Capricorno - Le circostanze nel lavoro potrebbero costringervi ad assumere nuovi impegni e responsabilità: non tiratevi indietro. Siete in fuga dall'amore

Acquario - Nella professione in questo periodo oltre alla preparazione e all'esperienza occorre la creatività: potete farcela. Equilibrio affettivo fragile.

Pesci - Nella vostra attività continuate a portare avanti solo le iniziative che offrono maggiori prospettive. Il partner non vi perdonerà un'evasione



