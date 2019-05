L'oroscopo di sabato 11 maggio: Scorpione, i rapporti affettivi vanno coltivati

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Se non riuscite a disciplinare la vita lavorativa rischiate di perdere solo tempo prezioso. Momento eccellente per gli affetti

Toro - Nel fare nuovi progetti di lavoro sarete inevitabilmente condizionati dalla situazione. Il partner vi metterà con le spalle al muro.

Gemelli - Nel lavoro se i risultati raggiunti non sono lusinghieri la colpa non è vostra: siate fiduciosi sul futuro. Clima idilliaco in amore

Cancro - Se volete realizzare un progetto molto importante cercate di migliorare i rapporti con i collaboratori. In amore ascoltate il cuore.

Leone - Favoriti gli incontri professionali imprevisti dai quali può nascere qualche buona iniziativa. In amore l'orgoglio può rovinare tutto.

Vergine - Con pazienza e lungimiranza riuscirete a conquistare maggiori spazi di autonomia nel lavoro. L'amore è penalizzato dalla vostra volubilità.

Bilancia - La riuscita di un vostro nuovo progetto di lavoro dipenderà da come lo avrete impostato. Venere è dalla vostra parte

Scorpione - La posta in gioco nella vostra attività è sempre più alta: vi conviene consultare un esperto. I rapporti affettivi vanno coltivati, non trascurati.

Sagittario - Non volete ammettere che gli errori commessi nel lavoro sono dipesi solo da voi: fatelo al piu' presto. In amore possibile un accomodamento.

Capricorno - Evitate di polemizzare con i collaboratori: è più proficuo parlare con un po' di diplomazia. Sappiate riconoscere i sentimenti veri

Acquario - Portate avanti fino in fondo le iniziative professionali nelle quali credete. In amore vi piacciono le sfide: rischiate di bruciarvi.

Pesci - Se volete migliorare la situazione economica dovete ampliare il campo d'azione professionale. Battetevi con coraggio in amore.



