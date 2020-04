L'Oroscopo di sabato 11 aprile. Le previsioni segno per segno

L'Oroscopo di sabato

Le previsioni segno per segno:

Ariete - Vi fidate dei collaboratori sono fino ad un certo punto e questo richiede una decisione da parte vostra. Un'amicizia sta diventando speciale?

Toro - Abbiate l'umiltà di ammettere i vostri errori di valutazione nel lavoro: solo così potrete rimediare. In amore lasciate fare al destino.



Gemelli - Se non siete convinti dell'impostazione del lavoro abbiate il coraggio di ricominciare da capo. L'amore è ad un bivio.



Cancro - Non è il caso di insistere troppo con un superiore per ottenere un incarico: date tempo al tempo. In amore fate qualche concessione.



Leone - Con le vostre qualità non potete accontentarvi di un lavoro mediocre, potete pretendere di più da voi. Venere illumina la vostra vita.



Vergine - Sembra che i vostri calcoli siano esatti: nel lavoro è il momento di farsi valere. In amore occorre più slancio o è meglio lasciar perdere.



Bilancia - Nel lavoro si apre uno spiraglio dopo un periodo negativo: deve darvi un certo ottimismo. In amore non dovete accontentarvi.



Scorpione - Vi attendono altri problemi nel campo del lavoro: l'importante è non scoraggiarsi. In amore si aprono nuove prospettive



Sagittario - Il momento è propizio per il lavoro, ma non per questo dovete prendere iniziative avventate. Situazione sentimentale positiva.



Capricorno - Un progetto di lavoro che vi sta a cuore dovrà essere rimandato per il mancato via libera dei superiori. In amore potete osare di più.



Acquario - Siete bravissimi a sfruttare le buone occasioni nel lavoro, ma se non arrivano dovete usare l'ingegno. Una persona vi attrae parecchio.



- Avrete presto una notizia attendibile e importantissima per il vostro lavoro. In amore non c'è motivo di scoraggiarsi.

