L'oroscopo di mercoledì 8 luglio, Gemelli: il cuore batte forte

Cosa ci riserva lo zodiaco. Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta mercoledì 8 luglio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non abbiate fretta di agire nel lavoro: assicuratevi di avere fatto la valutazione giusta della situazione. Batticuore improvviso.

Toro - Con i superiori è arrivato il momento di dire chiaramente a cosa puntate. In amore la situazione sta lentamente migliorando.

Gemelli - Una speciale attenzione meritano in questo periodo le proposte di collaborazione: non sottovalutate gli eventuali svantaggi. Il cuore batte forte

Cancro - Da un incontro di lavoro può nascere un'idea molto interessante: merita di essere sviluppata. In amore state perdendo il controllo.

Leone - Avete delle ottime ispirazioni per un lavoro a lunga scadenza: fate un piano dettagliato. In amore è inutile temporeggiare ancora.

Vergine - Se sarete cauti e diplomatici riuscirete a migliorare la vostra posizione professionale ed economica. Non sopravvalutate un'infatuazione.

Bilancia - Qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro operato professionale: potete tenergli testa. Sarete vittime di un colpo di fulmine.

Scorpione - I consigli di un esperto saranno decisivi per farvi imboccare la strada giusta nella professione. Buoni i rapporti di coppia

Sagittario - Se un progetto di lavoro non vi convince ancora del tutto soprassedete in attesa di chiarimenti. In amore potete dare molto.

Capricorno - Non avete bisogno di incoraggiamenti o aiuti: nel lavoro ve la cavate benissimo anche da soli. Siate più arrendevoli con chi vi ama.

Acquario - In questo periodo nel lavoro evitate di strafare, impegnatevi in cose che si possono ottenere facilmente. In amore evitate screzi insanabili

Pesci - Qualche volta nella professione bisogna correre qualche rischio: solo così potrete fare passi avanti. L'amore bussa alla vostra porta.

