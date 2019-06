L'oroscopo di mercoledì 5 giugno: Sagittario, l'amore è dietro l'angolo

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - L'analisi della situazione professionale è giusta: ora dovete valutare quando intervenire. Un amore esaltante vi darà la carica giusta.

Toro - Puntate ad una maggiore autonomia decisionale nel lavoro: usate la diplomazia con i superiori. Ottimo inizio in amore.

Gemelli - Nel lavoro siete propositivi, ottimisti e coraggiosi: il futuro promette molto bene. Momenti stimolanti con gli amici.

Cancro - Potrebbe capitarvi presto l'occasione di farvi avanti in assenza di qualche vostro collega prezioso. Il cuore comincia a battere forte.

Leone - Se volete ottenere risultati duraturi nel lavoro la strada non è quella di bruciare le tappe. Indecisione sentimentale pericolosa

Vergine - Andate sereni e fiduciosi alla conquista di nuovi obiettivi professionali. Ma non per questo dovete trascurare la persona amata.

Bilancia - Con un gesto generoso cancellate un equivoco sorto con un vostro prezioso collaboratore. Prudenza in amore, non ne sapete abbastanza.

Scorpione - I vostri progetti di lavoro si fanno pian piano più definiti e saprete qual è la strada da imboccare. Evoluzione positiva in amore.

Sagittario - Nell'ambiente di lavoro dovete sempre dosare le parole ed evitare di farvi coinvolgere in sterili discussioni. L'amore è dietro l'angolo.

Capricorno - Avete le idee chiare e sapete dove volete arrivare nella professione: ma non dovete forzare i tempi. Armonia in amore.

Acquario - Il lavoro è molto impegnativo e probabilmente dovrete affrontare situazioni del tutto nuove. Le amicizie vi rallegrano.

Pesci - La giornata lavorativa si profila molto movimentata ma non dovrete agire frettolosamente. In amore finalmente non avete più dubbi



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata