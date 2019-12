L'oroscopo di mercoledì 4 dicembre, Toro: in serata un incontro folgorante

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta mercoledì 4 dicembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Da un viaggio di lavoro potrebbero partire nuove interessanti iniziative future. In amore combattete se credete che valga la pena.

Toro - Dimostrate una maggiore serietà nel lavoro e i superiori modificheranno il loro giudizio su di voi. In serata un incontro folgorante

Gemelli - La vostra giusta ambizione vi consentirà di raggiungere una meta allettante nel lavoro. In amore miglioramenti in vista.

Cancro - Avete delle buone idee da sviluppare per il vostro futuro professionale: fate con calma. In amore dovete cogliere l'attimo, se ne vale la pena.

Leone - Siete in grado di pilotare con grande sicurezza qualsiasi trattativa d'affari. Ma in amore dovete cambiare strategia.

Vergine - Attendete tempi migliori per ripartire con i vostri progetti professionali. In amore non sempre siete coerenti.

Bilancia - Nel lavoro dovrete adattarvi ad una situazione radicalmente nuova e a nuove responsabilità. Soluzioni interessanti per le questioni affettive.

Scorpione - Si profilano all'orizzonte alleanze professionali remunerative e ottime opportunità. Intensi scambi affettivi.

Sagittario - Vi sentite sotto pressione, stressati: non è il momento migliore per prendere decisioni di lavoro importanti. Vita sociale effervescente.

Capricorno - Ogni decisione nel lavoro ha i suoi vantaggi e degli svantaggi: sta a voi scegliere per il meglio. Insostenibile la situazione sentimentale.

Acquario - Impegnatevi al massimo per trovare nuove occasioni da sfruttare per il vostro lavoro. In amore siete troppo accondiscendenti.

Pesci - Non sempre potete sperare nella fortuna per andare avanti nel lavoro: rimboccatevi le maniche. Bene le questioni sentimentali.

