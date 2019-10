L'oroscopo di mercoledì 30 ottobre, Sagittario: concedete al partner un'altra chance

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta mercoledì 30 ottobre secondo lo Zodiaco.

Ariete - L'ambiente rema contro nei confronti dei vostri progetti. È arrivato il momento di pensare con decisione e concretezza alla carriera.

Toro - Finalmente qualcosa sta maturando per la vostra attività: attendete fiduciosi. Anche l'amore è partito con il piede giusto

Gemelli - Evitate azzardi economici, le iniziative professionali sono rischiose: il momento non è buono. Un amore stenta ad andare avanti.

Cancro - Siete esigenti nella gestione dei vostri rapporti interpersonali. Cercate appoggi tra i vostri collaboratori. Siete rapiti dalla vita amorosa

Leone - Per tutta la giornata nervi a fiori di pelle. La stanchezza contribuisce a rendervi intrattabili: concedetevi un po' di relax. Amore in stand by.

Vergine - Avete fatto parecchie richieste ai superiori nei mesi scorsi: presto risposte soddisfacenti. Cambio di rotta in amore.

Bilancia - Attenti nel lavoro, dovete tenere la situazione sempre sotto il massimo controllo. Vita affettiva confusa

Scorpione - Tutte le vostre energie devono essere concentrate ora su un unico obiettivo professionale. Momenti indimenticabili nel pomeriggio.

Sagittario - Ci sono situazioni molto interessanti per la vostra attività professionale, conviene approfittarne. Concedete al partner un'altra chance.

Capricorno - Difficoltà momentanee nel lavoro non vi impediranno di raggiungere il vostro obiettivo. In amore avete le idee un po' confuse.

Acquario - Riuscirete a guadagnarvi con lealtà e ottimismo la proficua collaborazione di chi vi sta attorno nel lavoro.

Pesci - Oggi c'è molto da fare, evitate di perdere tempo prezioso per la vostra crescita professionale. In amore frenate l'aggressività.

