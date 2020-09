L'oroscopo di mercoledì 2 settembre. Toro: la vita affettiva è disseminata di rischi

Ariete - Un incontro di lavoro potrebbe essere decisivo per il futuro. Amore altalenante finirà con lo stressarvi.



Toro - Avete ancora ottime carte in mano: non scoraggiatevi. La vita affettiva è disseminata di rischi.



Gemelli - Essere impulsivi potrebbe essere molto pericoloso. In amore non prendete decisioni precipitose.



Cancro - Grazie alla vostra creatività farete passi avanti nel lavoro. La situazione affettiva può migliorare.



Leone - Perseguite l'obiettivo prefisso: malgrado le difficoltà lo raggiungerete. Baruffa in amore.



Vergine - Non perdete l'occasione di esprimere il vostro punto di vista. L'amore non si può nascondere.



Bilancia - Dal punto di vista finanziario non avete problemi. Rapporto di coppia sempre più coinvolgente.



Scorpione - Non è con le provocazioni che troverete un accordo. Qualcuno attende solo un vostro cenno.



Sagittario - Nonostante gli imprevisti avete tutto sotto controllo. In amore attenti all'impulsività.



Capricorno - State sottovalutando un problema di lavoro. Serata allegra con gli amici.



Acquario - Evitate gli azzardi: i segnali non sono del tutto positivi. In amore siete ancora fragili.



Pesci - Nel lavoro avete un quadro chiaro delle prospettive: è tempo di agire. Crisi affettiva momentanea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata