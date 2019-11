L'oroscopo di mercoledì 27 novembre, Gemelli: un amore a gonfie vele

Cosa ci aspetta mercoledì 27 novembre secondo lo Zodiaco.

Ariete - Dopo una lenta maturazione finalmente nella professione avete imboccato la strada giusta. Frenate le gelosia o rischiate molto.

Toro - Per fare carriera non contate troppo sugli aiuti esterni: rimboccatevi le maniche. In amore avete paura di mettervi in gioco: peggio per voi.

Gemelli - Ottima occasione per mettere alla prova la vostra preparazione e la capacità di affrontare un'emergenza di lavoro. Un amore a gonfie vele.

Cancro - Non escludete di ricorrere al consiglio di una persona esperta per avanzare nel lavoro. Una nuova relazione d'amore si rivelerà positiva

Leone - Avete tanti amici disposti a darvi una mano per portare a buon fine un progetto di lavoro. In amore non nascondete le vostre esigenze

Vergine - La situazione nel lavoro vi sta un po' sfuggendo di mano, ma siete in tempo a rimediare. Un amore travagliato.

Bilancia - I superiori apprezzano sempre chi ha le idee chiare: è il momento di dimostrarlo. In amore ci vuole un po' di prudenza.

Scorpione - Nel lavoro non vi conviene accettare troppi incarichi se non siete in grado di portarli a termine. In amore siete molto complicati.

Sagittario - Nel lavoro state vivendo un periodo molto delicato in cui la tempestività sarà fondamentale. Tira e molla frustrante in amore

Capricorno - Nel lavoro andate avanti secondo il programma prestabilito anche se troverete degli ostacoli. Alti e bassi in amore.

Acquario - Non ci sono molti ostacoli da superare per arrivare al vostro obiettivo negli affari. In amore mettete nel conto anche una delusione

Pesci - Nel lavoro è un crescendo di opportunità da cogliere al volo per non doversi pentire. Perfetta sintonia in amore.

