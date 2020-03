L'Oroscopo di mercoledì 25 marzo. Ariete: fate chiarezza in amore

Ariete - I problemi odierni nel lavoro non devono scoraggiarvi: avete superato ben altre difficoltà. Fate chiarezza nei rapporti sentimentali

Toro - Non sbilanciatevi più di tanto nei giudizi sul lavoro, soprattutto se non siete sicuri. In amore non fatevi bloccare dai dubbi.



Gemelli - Per una serie di felici circostanze potrete guardare con maggiore fiducia al futuro nel lavoro. In amore non dettate legge

Cancro - Avete bisogno di nuovi stimoli intellettuali. Datevi da fare se non volete perdere tempo prezioso nel lavoro. L'amore va coltivato

Leone - La vostra aggressività nel lavoro a volte può essere controproducente: meglio la diplomazia.In amore siete troppo indipendenti

Vergine - Cercate di esplorare nuovi ambienti: vi sarà utile per la professione. Un'amicizia con uno Scorpione può trasformarsi in amore

Bilancia - Cercate di stringere i tempi di una trattativa di affari che si trascina da troppo tempo. In amore il vostro fascino sta per colpire ancora.



Scorpione - Presto raggiungerete una tappa importante nella vostra attività professionale, ma conviene muoversi con cautela. Grandi emozioni....



Sagittario - Le idee non vi mancano e nemmeno l'intraprendenza: nel lavoro però il momento è poco favorevole. Sforzatevi di vedere gente nuova

Capricorno - State con i piedi per terra nel lavoro e cercate di realizzare qualcosa di concreto per il futuro. In amore tornerà il sereno

Acquario - Buone capacità organizzative vi faranno risparmiare tempo e denaro. In amore giudicate con la testa, ma soprattutto con il cuore.



Pesci - Felici occasioni per farvi notare dai superiori che vi concederanno maggiore autonomia decisionale. Incontro elettrizzante in serata



