L'oroscopo di mercoledì 23 ottobre, Toro: In amore non complicatevi la vita

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco.



Ariete - Da una situazione lavorativa complicata potrete trarre anche qualche vantaggio: usate il vostro fiuto. Momento esaltante in amore.



Toro - Vi sentite molto attivi e pieni di voglia di fare nuove esperienze professionali. In amore non complicatevi la vita.



Gemelli - È arrivato il momento di prendere una coraggiosa iniziativa professionale: non ve ne pentirete. In amore giocate a carte scoperte.



Cancro - Con le vostre qualità e la vostra esperienza nella professione non dovete accontentarvi. Giornata calda sul fronte sentimentale



Leone - Avete già fatto molto nel lavoro: resta solo un piccolo sforzo per ottenere i riconoscimenti meritati. Ottime prospettive in amore.



Vergine - Non siete soddisfatti e per questo dovrete rivedere i termini di una collaborazione. In amore siete troppo asfissianti.



Bilancia - La situazione nel lavoro è in evoluzione e non vi conviene prendere iniziative immediate. In amore giocate d'astuzia



Scorpione - Nel lavoro potrete approfittare dell'assenza di un collega per fare apprezzare le vostre qualità. In amore vivete il presente fino in fondo.



Sagittario - Avete un piano di lavoro chiaro e importante: non rinunciateci per un imprevisto. In amore siate sinceri, non rischiate nulla.



Capricorno - Potete fare ambiziosi progetti di lavoro, ma non potranno realizzarsi prima del prossimo anno. Incontro stimolante con un Ariete.



Acquario - La collera è una cattiva consigliera, soprattutto nel lavoro: prima di decidere aspettate di essere calmi. Siete dei rubacuori.



Pesci - Giornata di avvenimenti positivi soprattutto per la vostra attività. Muovetevi con prudenza in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata