L'oroscopo di mercoledì 17 ottobre: Pesci, chiarite in fretta un equivoco con il partner

L'oroscopo LaPresse di domani: la giornata segno per segno



Ariete - Sforzatevi di coltivare le relazioni sociali: potrebbero aprirvi nuove strade negli affari. Nei rapporti d'amore siete vincenti.

Toro - Nel lavoro cercate di indirizzare le vostre energie migliori verso un valido obiettivo. In amore avete dei discorsi in sospeso da troppo tempo.

Gemelli - Nel lavoro non potete aspettarvi che tutto fili liscio: preparatevi a superare difficoltà e contrattempi. In amore aspettate che sia l'altro a fare il primo passo.

Cancro - Nella vostra attività professionale ormai siete davanti ad un bivio: dalla scelta dipenderà il vostro futuro. Mettete ordine nei rapporti affettivi.

Leone - Fare progetti professionali vincenti richiede una buona dose di concretezza. In amore vi aspettate sempre troppo.

Vergine - Un fatto nuovo ed imprevedibile vi aprirà nuove e più interessanti prospettive professionali. L'orgoglio in amore può solo rovinare tutto.

Bilancia - Avete la possibilità di realizzare ottime cose nel lavoro e solo grazie ai vostri meriti. In amore s'impone un comportamento meno ambiguo.

Scorpione - Le esperienze fatte finora nel lavoro vi consentiranno di arrivare in alto, molto in alto. In amore potete cominciare a fare dei progetti.

Sagittario - Farete un ulteriore passo avanti nella carriera ma il prezzo da pagare sarà molto alto. State cominciando a capire il reale valore del partner.

Capricorno - Avete tutte le possibilità di realizzare ottime cose nel lavoro e questo grazie solo ai vostri meriti. Attenzione alla gelosia

Acquario - Uscirete da una situazione difficile e imbarazzante nel lavoro ammettendo i vostri errori. La situazione sentimentale può diventare difficile.

Pesci - Un delicato e pesante viaggio di lavoro alla fine vi aprirà nuovi orizzonti professionali. Chiarite in fretta un equivoco con il partner.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata