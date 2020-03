L'oroscopo di mercoledì 11 marzo, Sagittario: un Acquario vi fa sognare

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta mercoledì 11 marzo secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il livello della vostra preparazione professionale si sta sensibilmente alzando: continuate così. In amore perfetta sintonia.

Toro - Cercate di analizzare con lucidità la situazione e soltanto dopo nel lavoro potrete accettare nuove sfide. Sfoderate tutto il vostro fascino.

Gemelli - La fortuna è dalla vostra parte: nel lavoro potrete lanciarvi anche in imprese rischiose. Con gli amici siate meno severi.

Cancro - Adattabilità e fiuto saranno le qualità che vi permetteranno di introdurvi in nuovi ambienti di lavoro. Una conquista sarà più difficile del previsto.

Leone - Per risolvere una controversia di lavoro ci vuole molta abilità e un pizzico di astuzia. Datevi da fare. In arrivo un grande amore

Vergine - Dosate ogni parola nell'ambiente di lavoro: non basta compiere fino in fondo il proprio compito. Tira e molla snervante in amore.

Bilancia - Nel lavoro la situazione è in evoluzione e non è il caso di muoversi al buio. Brusca fermata di un rapporto sentimentale.

Scorpione - Il vostro impegno e le vostre idee eccellenti saranno premiati: vi sarà affidato un incarico molto delicato. Tensioni in amore.

Sagittario - Nel lavoro state attraversando un ottimo periodo, che vi aiuterà a porre solide basi per il futuro. Un Acquario vi fa sognare

