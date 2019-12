L'oroscopo di mercoledì 11 dicembre, Toro: amicizie allegre e stimolanti

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta mercoledì 11 dicembre secondo lo Zodiaco

Ariete - Guardate con un occhio più attento la situazione per capire in che direzione andare nel lavoro. L'amore procede alla grande.

Toro - Negli affari avete vinto e perso: fate tesoro soprattutto degli errori e le cose andranno bene. Amicizie allegre e stimolanti.

Gemelli - Non intestarditevi: evitate di battere strade lavorative che non offrono grandi sbocchi. In amore siete sempre più coinvolti.

Cancro - Nel lavoro i maggiori cambiamenti potrebbero avvenire all'improvviso: siate vigili. Un amore sta acquistando slancio.

Leone - Avete fatto parecchi passi avanti nel lavoro, ma non vi conviene adagiarvi. In amore qualcosa sta cambiando.

Vergine - In vista possibili cambiamenti di mansioni: valutate lucidamente le chance che vi offrono. Piacevoli novità in amore.

Bilancia - Il segreto del vostro successo nel lavoro sta nella capacità di fare sempre fronte alle emergenze. In amore non arrendetevi al primo no.

Scorpione - Con un po' di faccia tosta e molta diplomazia riuscirete a superare gli ostacoli nel lavoro. Serata esaltante.

Sagittario - Per una serie di felici circostanze riuscirete a venir fuori da un pasticcio nel lavoro. In amore l'orgoglio non porta da nessuna parte.

Capricorno - Cercate di prevenire le mosse degli avversari: la vostra professione è piena di concorrenti. Un amore prezioso va difeso.

Acquario - Nella professione potete imporvi obiettivi ambiziosi: siete perfettamente in grado di raggiungerli. In amore cambiate tattica.

Pesci - Intensificate il vostro impegno professionale in modo da concretizzare alcuni progetti urgenti. Irrequietezza nel settore affettivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata