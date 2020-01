L'oroscopo di martedì 7 gennaio, Gemelli: nel lavoro rischiate delusioni se non vi muovete con cautela

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta martedì 7 gennaio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il clima è positivo e nei prossimi giorni potrete pensare a nuovi progetti di lavoro. In amore non bruciate le tappe.

Toro - Tensioni impreviste con i colleghi di lavoro. Aggirate i contrasti usando la diplomazia. Cautela nelle scelte sentimentali

Gemelli - Nel lavoro rischiate molte delusioni se non vi muovete con la dovuta cautela. In amore certe decisioni vanno meditate a lungo.

Cancro -. Avete dimostrato di essere elastici intellettualmente e anche adattabili: avete fatto colpo sui superiori. In amore dovrete rischiare

Leone - Siate pazienti e prudenti: in questo momento non dovete fare pressioni per ottenere quello che vi preme nel lavoro. Svolta nei sentimenti.

Vergine - La vostra intelligenza acuta vi aiutera' a raggiungere il successo qualunque cosa facciate: ma dovete anche impegnarvi. Un amore scintillante.

Bilancia - Non vi piacciono le cose facili: amate le sfide professionali e se ne presenteranno in abbondanza. In amore state sottovalutando i segnali.

Scorpione - Nel lavoro dovrete aspettare ancora un po' che arrivi una buona occasione. Ma non arrendetevi. In amore dovrete cambiare tattica.

Sagittario - Nel lavoro non perdete le speranze: un'occasione arriverà. State vivendo una bella storia d'amore: non rovinate tutto per la gelosia.

Capricorno - Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro, ma solo dopo aver messo a fuoco i prossimi obiettivi. L'amore vi da' piu' di quanto meritiate.

Acquario - Nel lavoro evitate di crearvi inimicizie che potrebbero complicarvi la vita. E state con i piedi per terra. L'amore diventa realtà.

Pesci - Non potete rispondere a una proposta di collaborazione prima di averci attentamente riflettuto. Rapporti affettivi seri.

