L'oroscopo di martedì 3 settembre, Toro: riuscirete a superare le insidie nel lavoro

La giornata segno per segno

Ariete - Con l'appoggio di un amico fidato e preparato riuscirete a fare passi avanti nel lavoro. In amore non lasciate nulla di intentato.

Toro - Grazie alla padronanza della materia e all'intuito riuscirete a superare le insidie nel lavoro. In amore il meglio deve ancora arrivare.

Gemelli - Oggi vi conviene essere molto vigili: nel lavoro può succedere di tutto e possono capitare anche delle opportunità. Vita affettiva molto stimolante.

Cancro - I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma non dovete scoraggiarvi o arrendervi: vi rifarete. Non accusate il partner ingiustamente.

Leone - Con pazienza e diplomazia riuscirete a sottoscrivere accordi professionali molto proficui. Non potete fuggire a lungo dall'amore.

Vergine - Prendetevi una 'vacanza' dai problemi professionali più delicati e scottanti. Clima idilliaco in amore.

Bilancia - Un progetto di lavoro che vi sta a cuore dovrà essere rimandato per il mancato via libera dei superiori. In amore potete osare di più.

Scorpione - Insistete e vedrete che la trattativa d'affari che state conducendo andrà a buon fine. In amore qualche volta bisogna offrire una spalla.

Sagittario - Non dovete assolutamente perdere il controllo della situazione nel lavoro: è in evoluzione. Un amore nasce sotto buoni auspici.

Capricorno - Trovate il modo di risolvere in fretta i problemi di lavoro se volete impegnarvi in nuovi progetti. L'amore va coltivato e tenuto con cura.

Acquario - Meglio verificare prima se una proposta di collaborazione è davvero interessante. Siete ormai come stregati dal fascino di qualcuno...

Pesci - Un insuccesso nel lavoro non vi fermerà, anzi vi stimolerà a fare meglio e di più. In amore sappiate sfruttare il momento propizio

