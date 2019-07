L'oroscopo di mercoledì 31 luglio, Gemelli: troppo possessivi in amore

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani mercoledì 31 luglio secondo lo Zodiaco.

Ariete - Coltivate di più le amicizie che potrebbero aprirvi parecchie porte nella professione. In amore non maceratevi nel dubbio.

Toro - Prima chiarirete uno spiacevole equivoco con un collaboratore e prima potrete fare passi avanti nella vostra attività. In amore litigate troppo.

Gemelli - Il periodo lavorativo è piuttosto complicato e tormentato: alla fine però la spunterete. In amore siete troppo possessivi.

Cancro - Se volete realizzare un progetto molto importante cercate di migliorare i rapporti con i collaboratori. In amore ascoltate il cuore.

Leone - Non rifiutate nel lavoro l'aiuto di una persona dinamica e molto preparata. Un amore altalenante vi tiene sempre in ansia.

Vergine - La posta in gioco nella vostra attività è sempre più alta: vi conviene consultare un esperto. I rapporti affettivi vanno coltivati, non trascurati.

Bilancia - Se non riuscite a disciplinare la vita lavorativa rischiate di perdere solo tempo prezioso. Momento eccellente per gli affetti.

Scorpione - Dopo un periodo discontinuo e poco produttivo nel lavoro vi si offriranno ottime opportunità. L'amore va coltivato, non trascurato

Sagittario - L'organizzazione del lavoro non sta dando i risultati sperati: forse dovrete correggere il tiro. In amore non potete pretendere di più.

Capricorno - Lo scenario nel lavoro è cambiato e sarete costretti a modificare un vostro progetto. Vita affettiva stimolante.

Acquario - Se riuscirete ad allargare il vostro campo d'azione avrete maggiori soddisfazioni professionali. L'amore vi dà qualche pensiero

Pesci - Non potete seguire ogni impegno di persona: delegate qualcosa ai collaboratori più affidabili. Vita affettiva burrascosa.



