L'oroscopo di martedì 30 luglio, Leone: in amore state perdendo il controllo

La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani martedì 30 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete - Siete molto abili nel condurre le trattative di affari, ma l'eccessiva sicurezza potrebbe danneggiarvi. In amore il dolce e l'amaro si alternano.

Toro - Magnifiche novità per la vostra professione: dovrebbero darvi la carica per impegnarvi a fondo. In amore state scherzando con il fuoco

Gemelli - La situazione nel lavoro è in evoluzione e si potrebbero presentare buone occasioni per voi: siate vigili. In amore dovete cambiare tattica.

Cancro - Avete il cervello che va al massimo dei giri: sfruttatelo per scegliere la strada più giusta nella professione. Un amore altalenante.

Leone - Da un incontro di lavoro può nascere un'idea molto interessante: merita di essere sviluppata. In amore state perdendo il controllo.

Vergine - Spesso siete troppo critici e polemici con i vostri collaboratori e questo certo non vi giova. In amore fatevi desiderare.

Bilancia - Negli affari potrebbe arrivare quanto prima una svolta decisiva: siate vigili. L'amore va afferrato al volo, con coraggio.

Scorpione - Le vostre scelte professionali nascono da una grande preparazione ed esperienza: sbagliare sarà quasi impossibile. Il feeling continua...

Sagittario - Ancora una volta avrete la conferma di avere fatto la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano: potete farlo

Capricorno - Avete ottime carte in mano e nella professione potete osare di più. Non rincorrete una persona che fa sempre la preziosa.

Acquario - Datevi da fare per rimediare nel modo migliore ad un errore di valutazione nel lavoro. Clima teso e instabile in amore.

Pesci - Il lavoro in questo periodo è molto impegnativo, ma vi farà fare molte esperienze positive. L'amore vi dà lo sprint giusto.

